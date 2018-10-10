Сливаясь с местностью: маскировку позиций «Ярсов» провели военнослужащие на Урале

Военнослужащие Тейковского и Тагильского ракетных соединений РВСН провели маскировку полевых позиций ПГРК «Ярс». Об этом сообщает Минобороны РФ.

В рамках контрольной комплексной проверки особое внимание уделяется вопросам взаимодействия с соединениями и частями военных округов, с органами МЧС, МВД и ФСБ России.

Военнослужащие РВСН также отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия условного противника, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий противника в районах дислокации войск.

Всего в маневрах привлечено более пяти тысяч военнослужащих и около 700 единиц техники.