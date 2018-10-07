«Звезда» публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию

Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи российских баз в Сирии вслед за поставкой С-300. Израилю, США и их союзникам, действующим в нарушение всех международных правил в воздушном пространстве САР, теперь придется привыкать к новым реалиям.

Небо над Сирийской Арабской Республикой, а вернее, та его часть, откуда совершали атаки пилоты иностранной боевой авиации, теперь под прикрытием российских систем С-300. Министерство обороны обнародовало новые кадры доставки пусковых установок в Сирию.

Зенитно-ракетный комлекс С-300 доставили на авиабазу Хмеймим военно-транспортным самолетом Ан-124. На кадрах видно, как из грузового отсека огромного самолета одна за другой выезжают машины ЗРК.

Таким образом, Россия всего через неделю начинает исполнять свое решение по усилению системы ПВО Сирийской Арабской Республики и, соответственно, безопасности российских военнослужащих на ее территории.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил участникам Совета безопасности о передаче Дамаску 49 единиц техники в рамках поставки комплексов С-300, а также другого оборудования для повышения уровня обеспечения безопасности военных в САР.

Российские и сирийские военные должны развернуть единую систему управления ПВО до 20 октября.