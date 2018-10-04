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МО РФ: из-за опытов биологов США над людьми умерли десятки граждан Грузии

Павел Настин
15:49 04.10.2018
Жертвами клинических исследований нового препарата стали 73 человека.
МО РФ: из-за опытов биологов США над людьми умерли десятки граждан Грузии
Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress

Исследовательская деятельность американских специалистов в биолаборатории центра Лугара на территории Грузии повлекла смерть нескольких десятков граждан Грузии.

Как сообщили  в Министерстве обороны РФ, со ссылкой на документы, опубликованные Игорем Гиоргадзе, гибель людей повлекли испытания препарата американской фирмы «Гилеад Сайенсиз», по документам проходившего, как «Совалди» .

«Испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек». - заявили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России подчеркнули, что даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется.

Как было отмечено в ходе брифинга, указанный препарат был зарегистрирован в Реестре лекарственных средств Российской Федерации, и в ходе его клинического исследования не было зафиксировано ни одного смертельного случая.

«Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью», - отметили на брифинге.

Ранее в Министерстве обороны РФ допустили, что вспышки африканской чумы, крымской-конго геморрагической лихорадки на юге России могут быть связаны с деятельностью американского центра Лугара в Грузии.

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