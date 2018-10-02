Корабли «Град Свияжск» и «Великий Устюг» выполнили задачи в Средиземном море

Малые ракетные корабли Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг» завершили выполнение задач в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«Корабли начали прохождение проливов Дарданеллы и Босфор после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море», - говорится в сообщении.

Экипажи кораблей совершают плановый переход в Черное море для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее «Град Свияжск» и «Великий Устюг» приняли участие в межфлотском учении под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, которое проходило в Средиземном море с 1 по 8 сентября 2018 года. Корабли КФл находились в Средиземном море с июня по октябрь.