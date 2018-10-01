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Корабли Северного флота завершают арктический поход

Павел Настин
14:57 01.10.2018
Проход отряда кораблей и судов через ледовоопасные районы пролива Вилькицкого обеспечил ледокол Северного флота «Илья Муромец».
Корабли Северного флота завершают арктический поход
Фото: пресс-служба Северного флота

Боевые корабли и суда обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» приступили к завершающему этапу дальнего похода в Арктику. Накануне они прошли проливом Вилькицкого из моря Лаптевых в Карское море и остановились на рейде порта Диксон.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, плавание проходило в сложных гидрометеорологических условиях при сильном ветре и волнении моря. Проход отряда кораблей и судов через ледовоопасные районы пролива Вилькицкого обеспечил ледокол Северного флота «Илья Муромец».

На подходе к порту Диксон арктическая группировка разделилась.  Флагманский корабль БПК «Вице-адмирал Кулаков» отправился к острову Голомянный архипелага Северная Земля, а остальные корабли и суда прибыли к месту якорной стоянки для пополнения запасов от танкера «Сергей Осипов».

В районе острова Голомянный большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» отработал высадку штурмовой группы десанта с вертолета Ка-27ПС, а также выполнил ряд других учебно-боевых задач.

После пополнения запасов корабли и суда арктической группировки Северного флота возьмут курс в Кольский залив.  С начала дальнего похода они прошли более восьми тысяч миль и провели более десяти совместных тактических учений, в том числе впервые выполнили морские десантные операции на побережья Якутии и Чукотки в море Лаптевых, Чукотском и Беринговом морях.

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