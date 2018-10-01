В России начались испытания электромагнитного оружия

Российский концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) начал испытывать электромагнитное оружие на полигонах, рассказал ТАСС советник первого заместителя гендиректора концерна Владимир Михеев.

«Испытания проводятся постоянно и в лабораторных условиях, и на полигонах», - заявил он.

По его словам, электромагнитное оружие является крайне перспективным направлением, а специалисты работают над системами защиты от данного вооружения.

Михеев отметил, что в качестве поражающего фактора в СВЧ-пушках используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты, то есть электромагнитный «выстрел».

Такими пушками вскоре будут оснащать российские беспилотники шестого поколения, поскольку электромагнитное оружие будет полностью выводить из строя электронику противника. Кроме того, СВЧ-пушки в конечном счете смогут сжигать головки самонаведения ракет.