«Летающие РЛС» А-50 навели истребители ПВО на стратосферные цели

В учениях объединенной системы ПВО государств - участников СНГ задействовали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Самолеты вылетели для наращивания радиолокационного поля в зоны дежурства в воздухе, где экипажи выполнили задачи по наведению российских истребителей Су-27 и МиГ-29, а также казахстанских и белорусских истребителей Су-27, МиГ-29 и МиГ-31 на перехват сверхзвуковых и стратосферных целей, имитируемых поднятыми с российских военных аэродромов самолетами МиГ-31.

Самолеты А-50 находились в воздухе более пяти часов на высотах от девяти до десяти тысяч метров и осуществили более 20 наведений истребителей на цели.

В проверке боевой готовности дежурных сил ПВО, которая проходит в четверг, 27 сентября, принимают участие подразделения авиации, радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе тренировок отрабатываются действия органов управления взаимодействующих сторон при применении ими дежурных по ПВО сил по воздушным судам - нарушителям государственных границ и правил использования воздушного пространства государств - участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.