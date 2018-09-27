Взлететь за 10 минут: самолеты ВКС России в Крыму по тревоге поднялись в небо

Вывод авиатехники из-под удара условного противника отработали экипажи истребителей Су-30СМ Южного военного округа в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

В течение десяти минут техники на земле подготовили самолеты к вылетам, в том числе сделали подвеску ракетного вооружения, уточнили в пресс-службе. После чего эскадрилья Су-30СМ покинула аэродром, выполнив взлеты одиночно и парами с минимальным интервалом времени.

В учениях на территории Крыма принимают участие более тысячи военнослужащих объединения, задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, а также около десяти кораблей ЧФ.