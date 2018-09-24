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Шойгу: Россия поставит Сирии ЗРК С-300 в ответ на действия Израиля

Александр Пешков
12:05 24.09.2018
Сирийская армия получит ЗРК С-300 в ответ на действия израильских ВВС, которые привели к крушению российского самолета Ил-20.
Фото: Минобороны РФ

По словам главы российского военного ведомства, комплекс С-300 значительно усилит возможности сирийской ПВО.

«Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300», - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, комплекс способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, с помощью которого ПВО САР отражала атаку четырех израильских самолетов F-16, нанесших удар по наземным целям. Все находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли.

Шойгу подчеркнул, что израильские экипажи, прекрасно зная обстановку, прикрылись российским самолетом, что привело к его поражению и гибели 15 российских военнослужащих.

«Только за одну минуту до начала ударов предствители ВВС Израиля вышли по горячей линии на командование российской группировкой войск. При этом координаты нахождения истребителей нам не доводились. Было сказано, что израильская авиация действует на севере Сирии. Хотя на самом деле удары наносились на западе страны. Это не позволило вывести  Ил-20 в безопасное место, и он оказался на линии огня сирийских средств ПВО», - заявил министр обороны.

Он также подчеркнул, что  командные пункты сирийских подразделений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы.

О возможной поставке комплексов С-300 САР в апреле текущего года после удара США, Великобритании и Франции по Сирии заявляли начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, а также председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.  

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