Истребители Су-30 и бомбардировщики Су-34 перебросят в Крым

Истребители Су-зо и бомбардировщики Су-34 ВКС России перебросят в Крым в рамках учений. Об этом сообщила пресс-служба Южного военного округа.

«Авиационные эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области совершат перелет на военные аэродромы Крыма, где в течение недели проведут совместные летные тактические учения авиационного соединения и дивизии противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО», - говорится в сообщении.

Для проведения учений соединения и воинские части армии были подняты по тревоге.

Экипажам истребителей и бомбардировщиков предстоит уничтожить условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов«Опук» и «Чауда». Также летчики отработают поражение щитов-мишеней, установленных в море, а также реальных крылатых ракет береговых ракетных комплексов Черноморского флота.

Как уточнили в пресс-службе ЮВО, летный состав авиационного соединения в рамках учения отработает элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов.

В совместных учениях примут участие более 1 тысячи военнослужащих, будет задействовано свыше 50 самолетов дальней, оперативно-тактической и штурмовой авиации, в том числе - авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, а также около 10 кораблей Черноморского флота.