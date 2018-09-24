Более 50 самолетов и около 10 кораблей ВМФ РФ примут участие в масштабных учениях в Крыму

В учениях, которые пройдут на юге России, включая Крым, примут участие более 50 самолетов, среди которых – сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота.

Как уточнил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, в совместном учении будут задействованы также более тысячи военнослужащих.

«Будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота», - говорится в сообщении.

По его словам, на первом этапе эскадрильи оперативно-тактической авиации перебазируются из Ростовской области в Крым. Там им в течении недели предстоит провести учения с дивизией ПВО, а также с кораблями Черноморского флота.

«Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море, и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота», - цитирует слова Астафьева ТАСС.

Также летному составу авиационного соединения во время учения предстоит отработать сложный элемент дозаправки в воздухе и провести воздушный бой с авиационной группировкой «противника».