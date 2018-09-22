В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии Герою России Валерию Асапову

В приморском Уссурийское торжественно открыли памятнику Герою России генерал-лейтенанту Валерию Асапову. Он погиб в Сирии в 2017 году, получив смертельное ранение в ходе обстрела командного пункта сирийской армии.

Открытие бюста произошло на Аллее Славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии. Почтить память героя пришли представители командования и личного состава армии, депутаты городской думы, ветераны, юнармейцы и суворовцы, члены общественных организаций и родственники Валерия Асапова. Об этом сообщили в городской администрации Уссурийска.

«Открывая памятник Герою Российской Федерации Валерию Асапову, мы отдаем дань глубокого уважения настоящему патриоту своей Родины. Целеустремленность, упорство и высочайший профессионализм позволили пройти ему тяжелейший боевой путь от командира взвода до командующего армией», - отметил в ходе своей речи начальник штаба 5-й армии Александр Игнатенко.

Слово взяли коллеги, друзья и знакомые погибшего генерал-лейтенанта. К памятнику возложили цветы, прозвучал оружейный салют.

Валерий Асапов погиб 23 сентября в Сирийской арабской республике. Генерал-лейтененат, возглавлявший группу российских военных советников, находился в командном пункте армии Сирии, когда тот подвергли минометному обстрелу террористы. Посмертно Асапов удостоен высшей государственной награды Сирии – ордена «Герой республики».