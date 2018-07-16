Кадры подготовки к главному параду ко Дню ВМФ

В Санкт-Петербурге готовятся к главному параду ко Дню ВМФ. В этом году 29 июля Военно-Морской Флот России отметит свое 322-летие. Всего в параде примут участие 41 боевой корабль, 38 самолетов, а также четыре тысячи военнослужащих со всех флотов России и Каспийской флотилии. Первая репетиция состоялась в Финском заливе 11 июля.

В ней были задействованы около 20 ракетных и минно-тральных кораблей, а также патрульные и противодиверсионные катера. Накануне Дня ВМФ состоятся еще три репетиции. Семнадцатого и 20 июля экипажи кораблей проведут ночные тренировки, 22 июля - дневную. А 26 июля пройдет генеральная репетиция.