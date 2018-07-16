Совместные учения всех видов вооруженных сил состоятся в ЮВО

Авиация 4 армии ВВС и ПВО ЮВО с подразделениями Каспийской флотилии и общевойсковой армии ЮВО с 16 июля будут отрабатывать задачи межвидового взаимодействия на масштабных учениях под руководством командующего генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В ходе учения будут отработаны задачи управления при тесном взаимодействии пехоты, авиации и флота. В числе таких задач - поражение наземных, морских и воздушных объектов условного противника при ведении операции с практическим нанесением авиационных ударов по морским целям условного противника на морском полигоне в акватории Каспийского моря», - говорится в сообщении.

Всего в учении будет задействовано более 2500 военнослужащих. Также примут участие самолеты Су-30СМ, Су-27СМ3, Су-34, Су-24М и Су-25СМ и вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35.