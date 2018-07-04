В Хабаровском крае инженерные подразделения «ликвидировали» диверсионно-разведывательные группы условного противника

В Хабаровском крае завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода».

В борьбе за первое место приняло участие 7 команд от инженерных подразделений общевойсковых объединений Восточного военного округа и воинских частей окружного подчинения.

В ходе мероприятия участники конкурса, перед выходом на береговую линию, уничтожили условные диверсионно-разведывательные группы, провели инженерную разведку местности на наличие минно-взрывных заграждений, после чего уничтожили различные взрывные устройства накладным зарядом.

Кроме того, специалисты инженерных войск с использованием путепрокладчиков БАТ-2 выполнили восстановление участка пути для обеспечения прохода техники с понтонно-мостовым парком ПМП и на время произвели засыпку противотанкового рва .

По прибытии понтонно-переправочной техники в заданный район военные инженеры выполнили нормативы по развертыванию паромной переправы и осуществили перевозку военной техники через водную преграду.

Помимо этого военнослужащие установили дымовую завесу для дезориентации условного противника и скрытной переброски техники и личного состава. Лучшими по результатам всех этапов конкурса стали военнослужащие отдельного инженерного соединения округа, дислоцированного в Хабаровском крае.