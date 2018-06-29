Моряки Балтийского флота обнаружили затонувшую подводную лодку времен Войны

В соответствии с решением министра обороны России на Балтийском флоте проводятся работы по поиску и обследованию затонувших боевых кораблей ВМФ СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Так, в ходе изучения офицерами Балтийского флота документальной архивной были получены предположительные координаты места гибели советской подводной лодки «С-12» в Финском заливе в районе острова Большой Тютерс.

При обследовании дна моря в данном районе с применением современного поискового оборудования экипажем МТ «Александра Обухова» на глубине 70 метров была обнаружена затонувшая подводная лодка, лежащая на ровном киле. При дополнительном осмотре подводной лодки и последующим сравнением полученных данных с тактико-техническими характеристиками советских подводных лодок было установлено, что внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии «С».

Как отметили специалисты Балтийского флота, отсутствие данных о других подводных лодках, погибших в этом районе, позволяет с высокой степенью вероятности предположить о нахождении места гибели именно подводной лодки «С-12».

В настоящее время на Балтийском флоте планируется проведение учений, в ходе которых при помощи специальной аппаратуры будет проведена окончательная идентификация обнаруженной подводной лодки.