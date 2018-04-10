Состоялось первое занятие школы юных военных корреспондентов на базе АНО «Парк Патриот Медиа»

Состоялось первое занятие школы юных военных корреспондентов на базе «Парк Патриот Медиа», организованное совместно с культурно-выставочным центром «Патриот», сообщает пресс-служба движения.

Алисов презентовал учебный план, рассказал о перспективах, которые ждут ребят, о предстоящих практических занятиях.

Также проанонсировал свои мастер-классы, посвященные информационной безопасности и радикализации сотрудник Федерального агентства по делам национальностей Алик Микаелян

С началом обучения юнармейцев поздравил начальник ФГАУ «КВЦ «Патриот» Александр Рвачев, который позитивно оценил развитие школы и пожелал организаторам, преподавателям и ученикам больших успехов.

«Открытие этих мастер-классов несомненно станет хорошей школой для самореализации большинства из вас», - сказал он.

Школа юных корреспондентов впервые открылась летом 2017 года и зарекомендовала себя, когда первые 12 юнармейцев, успешно пройдя обучение, показали себя на практике во время проведения Армейских Международных Игр – 2017.