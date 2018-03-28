На Главном военно-морском параде покажут 18 новейших кораблей

В 2018 году в Главном военно-морском параде планируется задействовать 41 боевой корабль, в том числе 18 новейших, сообщил Сергей Шойгу на коллегии Минобороны.

«Один из новейших - малый ракетный корабль "Ураган", строительство которого завершено в 2018 году», - добавил он.

По его словам, кроме боевых кораблей, к параду будет привлечено 25 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.

Главный военно-морской парад с 2017 года стал ежегодным. Он призван возродить славные морские традиции страны, показать силу и мощь ВМФ России.