В Минобороны РФ опровергли сообщения об авиаударах по жилым кварталам Восточной Гуты

В Минобороны России опровергли сообщения отдельных французских и германских СМИ со ссылками на «Белые каски» и британскую «Обсерваторию прав человека в Сирии» о якобы нанесении ВКС России ударов «зажигательными бомбами» по населенному пункту Арбил в Восточной Гуте.

«Российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам Восточной Гуты и тем более не применяет в отличие от возглавляемой США международной коалиции зажигательных боеприпасов», – заявили в оборонном ведомстве.

Сообщения, распространяемые мошенниками – «Белыми касками», а также британской так называемой «Обсерваторией по правам человека в Сирии», – заведомая ложь, уверены в Минобороны.

«Опросы сотен жителей Восточной Гуты, вышедших в безопасные районы при содействии российского Центра по примирению, показали, что так называемые представители "Белых касок" действуют только в районах, подконтрольных террористам "Джебхат ан-Нусры". Никакой помощи от них жители Восточной Гуты никогда не получали», – подчеркнули российские военные.

И добавили, что то же самое подтверждают и представители группировок вооруженной оппозиции, принявшие решение выехать из Восточной Гуты в зону деэскалации «Идлиб».

«Поэтому слепая готовность отдельных европейских СМИ к цитированию любой лживой информации со ссылками на "Белые каски" в очередной раз вызывает недоумение», – подытожили в Минобороны РФ.

*«Джебхат ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации