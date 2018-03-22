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Как корректируют огонь кораблей с беспилотника «Форпост»: видео

Константин Федоров
15:30 22.03.2018
На Балтфлоте отработали задачи по мониторингу обстановки и корректированию огня с воздуха корабельной артиллерии.

В Калининградской области подразделение беспилотных летательных аппаратов провело тренировку по ведению мониторинга и корректированию огня корабельной артиллерии в морских полигонах в Балтийском море.

На этапе учебных мероприятий расчеты БЛА «Форпост» отработали проверку общей системы электропитания, нанесение на карту плана полета, а также вывод беспилотников с одного из аэродромов в назначенный район для ведения мониторинга на полигоне боевой подготовки и сопровождение обнаруженных целей.

«Находясь на высотах до нескольких тысяч метров, БЛА по цифровым каналам связи передавали на командный пункт информацию о проведении артиллерийских стрельб сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" по морскому щиту, находящемуся на удалении в несколько километров», – рассказали в Минобороны.

И добавили, что это позволило корабельным артиллеристам в режиме реального времени точно и оперативно вносить поправки при ведении огня.

Комплекс с БЛА средней дальности «Форпост» предназначен для ведения воздушной разведки объектов противника в интересах формирований видов и родов войск ВС РФ, выдачи данных для целеуказания ударным (огневым) средствам.

Полезная нагрузка беспилотника включает сменные модули нагрузки с тепловизионной камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции.

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