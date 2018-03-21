На Северном флоте успешно испытали найденное на Новой Земле первое российское зенитное орудие

В главной базе Северного флота - Северомроске на причальном фронте арсенала комплексного хранения было успешно испытана 76-мм зенитная пушка образца 1914/15 годов конструкции Тарновского-Лендера – первое в России специальное зенитное орудие, предназначенное для ведения огня по воздушным целям.

Зенитное орудие 1927 года выпуска, изготовленное на московском орудийном заводе имени М.И.Калинина, было обнаружено военнослужащими Северного флота в прошлом году во время проведения учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар. После доставки зенитной пушки в североморский арсенал были проведены ее ремонтно-восстановительные работы.

В начале марта нынешнего года специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения допустили пушку к испытательной стрельбе. В соответствии с приказом командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова к историческому зенитному орудию были подготовлены специальные салютные выстрелы различной мощности.

В ходе испытаний было успешно выполнено пять залпов, уточнили в Минобороны России.

Орудие поставлено на оперативный учет в службе ракетно-артиллерийского вооружения Северного флота по номенклатуре морского артиллерийского вооружения.