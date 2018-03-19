Экипаж АПЛ «Северодвинск» впервые показал, как выглядит экстренное погружение

Военнослужащие Военно-морского флота России отмечают День моряка-подводника.

В честь праздника экипаж новейшей многоцелевой атомной субмарины «Северодвинск» проекта «Ясень» впервые показал на камеру, как выглядит экстренное погружение, сигнал тревоги. Все подразделения корабля работают как одно целое.

На этой подлодке используются сразу несколько типов ударного вооружения, в том числе были испытаны крылатые ракеты «Калибр» с дальностью более двух тысяч километров.