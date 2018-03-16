На авиабазе Хмеймим прошли досрочные выборы президента России

Досрочное голосование проводилось с целью реализации конституционного права избирателей – военнослужащих и гражданского персонала, которые выполняют задачи в составе российской группировки войск (сил) в Сирии.

Голосование в Сирии проведено в пятницу, поскольку этот день является выходным днем в стране.Избирательный участок был открыт на авиабазе Хмеймим.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации глава государства будет избран на шестилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. До участия в выборах допущены восемь кандидатов.