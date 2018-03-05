Боевикам предложили покинуть Гуту, чтобы прекратить страдания мирных сирийцев

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призвал лидеров незаконных вооруженных группировок в Восточной Гуте покинуть удерживаемый район. Боевикам гарантируют безопасный выход, транспорт и охрану по всему пути следования.

К таким мерам российские военные готовы обратиться, так как боевики ограничивают выход мирного населения из подконтрольных районов, а также доставку мирным жителям гуманитарной помощи.

«Если не желаете выпускать мирных жителей из удерживаемых районов, мы готовы гарантировать безопасный выход из Восточной Гуты вам и вашим семьям. Для этого будет предоставлен транспорт в необходимом количестве и обеспечена охрана по всему маршруту движения», - заявил начальник Центра по примирению генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он подчеркнул, что Центр гарантирует «неприкосновенность всех боевиков, принявших решение покинуть Восточную Гуту с личным оружием и вместе с семьями».

«Призываем лидеров незаконных вооруженных формирований сделать все необходимое, чтобы как можно скорее избавить от страданий мирное население и обеспечить беспрепятственное направление гуманитарной помощи в Восточную Гуту», - добавил генерал-майор.

По данным российских военных, боевики под угрозой смерти запрещают мирным сирийцам покидать район Восточной Гуты, а также отбирают у них продукты питания, воду и медикаменты.

«Мирные жители Восточной Гуты блокированы террористами и используются ими в качестве живого щита», - заявил Евтушенко.

Также в Центре сообщили, что боевики продолжают обстрелы из подконтрольных районов по пригородам Дамаска и по самой сирийской столице, помимо этого под минометный огонь попал гуманитарный конвой.