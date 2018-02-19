Шойгу привез в Красноярск уникальный подарок: видео

Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Красноярск, где встретился со студентами и преподавателями военной кафедры Сибирского федерального университета.

Он посмотрел на учебный бой в радиотехническом кабинете и лично проверил тетради студентов.

Затем министр познакомился с музеем, открытым участниками поискового отряда. Этот музей работает в вузе уже восемь лет. За это время учащиеся нашли больше 200 павших бойцов Красной армии. Сергей Шойгу поблагодарил молодых людей за проделанную работу и вручил им свой подарок.

«Это архив вооруженных сил Министерства обороны. Над ним работала большая группа ученых. Уникальное издание. Изучайте, будете знать еще больше», – пожелал министр.

Ранее он побывал на заводе «Красмаш» и проверил, как выполняется государственный оборонный заказ. На заводе выпускают баллистические ракеты для подводных лодок и модули разгонных блоков для ракет-носителей «Зенит», «Протон».