Погибшему в Сирии пилоту Су-25 Роману Филипову присвоено звание Героя России
Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Российской Федерации майору Филипову Р. Н.». Об этом сообщается на сайте Кремля.
«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», – сказано в сообщении.
Напомним, 3 февраля при облете зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением Филипова был сбит террористами из ПЗРК. До последнего майор пытался держать самолет в воздухе, он также успел доложить командованию, что атакован ракетой.
Приземлившись после катапультирования в районе Телль-Дебеса, подконтрольном террористам, Филипов вел неравный бой из штатного оружия, не подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело раненным, майор подорвал себя гранатой.
Ранее сообщалось, что российской военной разведкой во взаимодействии с турецкими коллегами тело геройски погибшего в Сирии летчика-штурмовика майора Романа Филипова было возвращено в Россию.
Церемония погребения майора Филипова с отданием воинских почестей по желанию семьи и родителей российского летчика пройдет 8 февраля в Воронеже.