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Поступил как настоящий офицер – друзья и коллеги вспоминают погибшего в Сирии летчика

Андрей Аркадьев
00:15 06.02.2018
«Любой инструктор мог бы только позавидовать: любую задачу ставишь – любая задача будет выполнена», – рассказывает летный инструктор Филипова Юрий Кичанов.

Сегодня целый день вся страна обсуждает майора ВКС РФ Романа Филипова, героически погибшего в Сирии. Ему было всего 33 года. Учителя, однополчане, друзья рассказывают, каким он был, и главное слово, описывающее летчика, – «настоящий»: офицер, пилот, человек.

Первоклассный ас в небе и бесстрашный воин на земле погиб 3 февраля, когда контролировал с воздуха режим соблюдения тишины. Его штурмовик Су-25 был сбит из ПЗРК в небе сирийской провинции Идлиб. Пилот до последнего пытался удержать машину в воздухе. Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, подконтрольного террористам, летчик вступил с ними в неравный бой.

«Приземлившись под шквальным огнем с земли в районе контролируемого террористами населенного пункта Телль-Дебес, Роман Филипов в окружении принял неравный бой с боевиками. Тяжело раненный, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, офицер подорвал себя гранатой», – рассказывает главнокомандующий ВКС РФ Сергей Суровикин.

Министр обороны Сергей Шойгу представил Романа Филипова к званию Героя Российской Федерации. На его счету десятки блестяще выполненных боевых задач по уничтожению террористов. Он успешно сопровождал гуманитарные колонны российского Центра по примирению враждующих сторон. Командование всегда характеризовало его как перспективного решительного летчика-штурмовика, который пользовался заслуженным авторитетом, а сослуживцы говорят о нем как о безгранично добром и надежном человеке.

«Ромку знаю с 2006 года. Любой инструктор мог бы только позавидовать: любую задачу ставишь – любая задача будет выполнена. Он обладал дополнительным качеством – безграничной добротой. Это может подтвердить любой и каждый, любой сослуживец», – рассказывает летный инструктор Филипова Юрий Кичанов.

Подтвердят это и те, кто знал Романа с детства. Страница Филипова в соцсетях сегодня полна соболезнований, друзья гордятся героем.

«Рома поступил как настоящий офицер!!! Берите пример и помните, кто нас защищает!!! Он настоящий ГЕРОЙ с большой буквы!!! Вечная тебе память!!! Мы тебя никогда никогда не забудем!!!» – пишут о Филипове в соцсетях.

Преподаватели воронежской школы номер 85 Романа вспоминают как способного ученика, который мог бы проявить себя в любом направлении, но свое будущее всегда связывал только с небом.

«Когда мы проводили в 11-м классе классные часы по профориентации, беседовали с учащимися, кто кем хочет быть, у кого, может, сомнения, советовались с родителями, он сразу же говорил, что хочет быть летчиком и мечтает летать», – вспоминает классный руководитель Романа Филипова Людмила Лазарева.

Летать он начал в Краснодарском высшем авиационном училище, а службу проходил на Дальнем Востоке. Сегодня жители Владивостока выступили с инициативой назвать его именем одну из улиц города, где он прошел путь от старшего летчика до замкомандира эскадрильи.

Свой высокий класс майор Филипов подтверждал в том числе призовыми местами на всеармейском конкурсе «Авиадартс». В Приморье у него остались молодая жена и четырехлетняя дочь.

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