Щит Москвы: на уникальной РЛС «Дон-2Н» отработали режим отражения ядерного удара

Уникальная радиолокационная станция «Дон-2Н» расположена в Подмосковье. Она является центральным элементом противоракетной обороны российской столицы и не имеет аналогов в мире. «Звезде» удалось побывать на станции во время тренировки, в ходе которой «Дон-2Н» был приведен в полную боевую готовность в режиме отражения ядерного удара.

Радиолокационная станция контролирует пространство со всех четырех сторон света в радиусе четырех тысяч километров. Вся элементная база и программное обеспечение произведены российскими специалистами. Сложная система постоянно совершенствуется и модернизируется, характеристики новой модернизации на данный момент засекречены.

«В настоящее время на системе ПРО проводится глубокая модернизация, особенностью этой модернизации является то, что она проводится без снятия системы с боевого дежурства», – рассказал начальник отделения боевых алгоритмов и программ соединения ПРО полковник Ильгар Тагиев.

В ходе тренировки было смоделировано нанесение ракетно-ядерного удара с различных направлений. Уникальность данной системы ПРО заключается в том, что она безошибочно определяет боевые части баллистических ракет. Система работает автоматически, однако решение о применении вооружений остается за человеком.