В бригаде инженерных войск Вооруженных Сил РФ состоялись учения

В 1-й инженерно-саперной бригаде инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации дислоцированной в городе Муром состоялись учения.

Во время учений военнослужащие инженерно-штурмового батальона отработали на специализированном учебно-тренировочном комплексе задачи по обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений в городе.

В рамках учения инженеры осуществили разминирование участков местности и провели разведку. Кроме того, был произведен штурм укрепленной огневой точки «условного противника» с захватом здания, где военнослужащие использовали новейшие штурмовые костюмы ОВР-3Ш.

«Мы с вами сегодня видели уникальное учение, которое было проведено на базе нашей бригады. Уникальное оно в том, что применятся инженерно-штурмовое подразделение нашей бригады, которое укомплектовано различной техникой и новыми комплектами ОВР-3Ш», - заявил корреспонденту «Звезды» командир 1-й инженерно-саперной бригады полковник Салимханов Камил.

Кроме того, были отработаны задачи с минно-розыскной службой, в ходе которых питомцы центра успешно обнаружили взрывоопасные предметы на людях, автомобильном и железнодорожном видах транспорта, а также в ручной клади.

Военнослужащие так же отработали задачи по высадке из вертолёта и прохождения огненно-штурмовой полосы с военнослужащими при нападении условной диверсионно-разведывательной группы.

Отметим, что применяемый военными инженерами штурмовой костюм ОВР-3Ш обеспечивает самый высокий класс защиты и оснащен камерой фотовидеорегистрации, направленным освещением, системой охлаждения, универсальными креплениями, также на нем установлена активная защита слуха, сопряженная со средствами связи и ларингофоном, в комплект костюма входят штурмовые щиты и носимый шанцевый инструмент.