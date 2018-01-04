Дальняя авиация пополнится шестью модернизированными ракетоносцами в 2018 году

В 2018 году в состав Дальней авиации планируется поступление еще шести модернизированных стратегических ракетоносцев. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В течение 2017 года экипажи дальней авиации приняли участие в учениях «Запад-2017», «Боевое содружество - 2017», совместном учении стран ОДКБ и других мероприятиях боевой подготовки. Летчики авиационных частей дальней авиации выполняли вылеты на воздушное патрулирование в акваториях Черного, Балтийского, Каспийского, Баренцева морей, Северного ледовитого, Атлантического и Тихого океанов. За пять лет стратегическими ракетоносцами выполнено 178 полетов на воздушное патрулирование.

Для выполнения задач в Сирийской Арабской Республике привлекались стратегические самолеты Ту-160, Ту-95МС с применением высокоточного оружия и модернизированные самолеты Ту-22М3 с применением авиационных бомб. Общий налет в дальней авиации составил более 20 тысяч часов. Средний налет на экипаж – более 120 часов.