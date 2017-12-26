С полигона Капустин Яр проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Двадцать шестого декабря 2017 года боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».

В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет.

Испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр позволяют испытывать перспективное боевое оснащение, способное преодолевать систему ПРО, в том числе перспективной конфигурации, во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ.

Напомним, мероприятия 2017 года по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволили повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания.

До конца года пройдут бросковые испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», в которую заложена идея «орбитальной бомбардировки» – отличного средства преодоления развернутых средств ПРО.