Отказавшиеся от гражданства РФ жители Словакии захотели его вернуть

Граждане Словакии, ранее отказавшиеся от российского гражданства, хотят его восстановить. Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве в Братиславе.

В дипмиссии подтвердили устойчивый интерес бывших российских граждан к получению российских документов. По словам представителей ведомства, в посольство часто обращаются за разъяснениями процедуры подачи заявлений.

Дипломаты объяснили, что российское законодательство не предусматривает отдельной процедуры восстановления гражданства. Бывшие граждане России могут подать заявление на общих основаниях. Сотрудники посольства готовы предоставить информацию и консульскую помощь.

Жители других европейских стран тоже интересуются получением российского гражданства и переездом. В феврале 2025 года посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что французское ведомство получило 170 заявок на российское гражданство от семей с детьми. Они хотели защитить своих детей от европейской школьной пропаганды.

Этот процесс активизировался после указа президента Владимира Путина, поддерживающего иностранцев с традиционными ценностями. Указ позволяет гражданам других стран получать временное проживание в России без квот и обязательного экзамена по русскому языку.

Посол России в Вене Андрей Грозов рассказал, что после публикации этого документа жители Австрии начали обращаться в российское посольство. На данный момент около 50 человек воспользовались возможностью переезда в Россию, большинство из них - австрийцы.