Около 50 австрийцев переехали в Россию после указа Путина о ценностях

Около 50 австрийцев переехали в Россию по программе поддержки людей, разделяющих традиционные ценности. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Вене Андрей Грозов.

Дипломат рассказал, что после публикации указа президента Владимира Путина от 19 августа 2024 года № 702 жители Австрии начали обращаться в российское посольство. На сегодняшний день возможностью переезда воспользовались около 50 человек, и большинство из них - австрийцы, отметил Грозов.

Указ предоставляет гуманитарную поддержку иностранцам и лицам без гражданства, которые не согласны с деструктивными неолиберальными установками, навязываемыми в их странах. Согласно документу, такие люди могут получить разрешение на временное проживание в России без учета квот и без необходимости подтверждать знание русского языка.

В 2025 году более 1,1 тысячи иностранцев получили визы в России, так как они разделяют традиционные ценности, сообщил ранее директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Больше всего виз было выдано гражданам Германии - 168. За ними следуют французы (140), американцы (105), итальянцы (100), эстонцы (63), латвийцы (60), канадцы (54), литовцы (46) и австралийцы (43).

Ранее итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли заявили о своем намерении получить российское гражданство. Они поделились планами на покупку жилья в Москве или Санкт-Петербурге.