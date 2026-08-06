Пост Дмитриева о мигрантах в Сеуте набрал более 1 млн просмотров

Публикация главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева о миграционном кризисе в Европе набрала более миллиона просмотров в социальной сети Х. В посте он сравнил наплыв нелегальных мигрантов в Сеуту с падением Рима.

«История повторяется - и этот простой визуальный пост набирает более миллиона просмотров», - написал Дмитриев.

Он сопоставил картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи» с фотографией побережья испанской Сеуты, заполненного нелегальными мигрантами из Марокко. По мнению Дмитриева, такое сравнение отражает исторические параллели, связанные с миграционным кризисом в Европе.

В тот же день глава РФПИ заявил, что Евросоюзу и Великобритании стоит обратить внимание на российский подход к миграционной политике. По его словам, вместо изучения этого опыта европейские страны продолжают двигаться по пути саморазрушения.

Напомним, что массовый приток марокканцев в Испанию был зафиксирован в конце июля. После этого власти временно закрыли единственный действующий пограничный переход в Мелилье на севере Африки. Несмотря на эти меры, в Сеуту прибыло более 72 тысяч человек, около 70 тысяч из них впоследствии были депортированы. Для стабилизации ситуации испанские власти привлекли военных и сотрудников полиции.