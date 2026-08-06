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Дмитриев сравнил происходящее в Сеуте с падением Рима

Кирилл Дмитриев опубликовал для сравнения изображение картины Томаса Коула «Крушение» и фотографию с мигрантами в Сеуте.
Анастасия Митина 06-08-2026 01:35
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил наплыв нелегальных мигрантов в Сеуту с падением Рима.

Так, в соцсети X он опубликовал изображение картины Томаса Коула «Крушение» из цикла «Путь империи» и фотографию с мигрантами в Сеуте. Публикация набрала более миллиона просмотров.

«Варвары у ворот: 410 год н.э. и современность», - подписал Дмитриев изображение.

Накануне, глава РФПИ назвал причину, по которой мигранты из Марокко продвигаются вглубь Евросоюза. Дмитриев считает, что они хотят поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйн за ее проиммигрантскую политику.

Напомним, что до 40 тысяч мигрантов могли прорваться в испанскую Сеуту из Марокко. Этот кризис стал крупнейшим с 2021 года и вызвал критику правительства Испании.

#в стране и мире #испания #мигранты #картина #РФПИ #город #Кирилл Дмитриев #Дмитриев #сеута #падение рима
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