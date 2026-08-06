Российские беспилотники поразили суда, АЗС и электроподстанцию ВСУ

Вооруженные Силы России нанесли новые удары по объектам на Украине, в том числе морским судам, связанным с ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

Вчера вечером в Черном море, южнее и восточнее Одессы, ударные беспилотники поразили два сухогруза, которые доставляли военные грузы. Российские военные использовали дроны «Герань-4», чтобы атаковать судно в районе Одессы. Оно доставляло военное имущество для ВСУ. Очевидцы засняли последствия удара.

Кроме того, российские войска нанесли удар по автозаправочной станции в Никополе Днепропетровской области. Ее использовали для снабжения ВСУ топливом. Также ударные беспилотники атаковали складские и производственные помещения Запорожского завода потребительских товаров.

Кроме того, ВС РФ поразили электроподстанцию ПС-150 «Богдановская» в Покрове Днепропетровской области. Она обеспечивала электроснабжение, включая движение электропоездов, которые снабжали ВСУ.

Накануне ночью ВС РФ нанесли массированный удар по логистическим центрам в Киеве и области. Поражены склады ряда компаний, которые занимались хранением компонентов для БПЛА, сортировкой и распределением военных товаров.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.