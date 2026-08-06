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В Германии заподозрили иностранный след в ЧП с дроном в Лейпциге

На летном поле аэропорта Лейпциг/Галле нашли дрон с небольшим пакетом и взрывателем.
Владимир Рубанов 06-08-2026 06:50
© Фото: Hendrik Schmidt dpa, Global Look Press

Инцидент с дроном в аэропорту Лейпциг/Галле является «гибридным сценарием атаки». Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт, пишет Tagesschau.

Прошлой ночью в районе аэропорта нашли дрон со взрывчаткой, подтвердил Добриндт. Он подчеркнул, что это «принципиально новый уровень угрозы». Это первый случай в ФРГ, когда на беспилотнике обнаружили взрывчатку. По предварительным данным, она имеет военное происхождение. Глава МВД предположил, что инцидент организовали не любители, и не исключил участие иностранных государств.

Ранее сообщалось, что на летном поле аэропорта Лейпциг/Галле нашли дрон с небольшим пакетом и взрывателем. Он находился рядом с украинским грузовым самолетом. Правоохранительным органам пока не удалось установить, кто управлял беспилотником. Правоохранительные органы считают этот инцидент серьезной угрозой для государственной безопасности.

Аэропорт Лейпциг/Галле считается центром поставок оружия Украине. В разное время в Германии произошло несколько инцидентов с неопознанными дронами. Также участились случаи обнаружения беспилотников у критически важной инфраструктуры и военных объектов в ФРГ.

Например, 1 ноября международный аэропорт Берлин - Бранденбург имени Вилли Брандта временно закрывали из-за БПЛА. 8 октября беспилотный летательный аппарат заметили над авиабазой НАТО в Гайленкирхене, но его тип и личность оператора остались неизвестными.

Вечером 2 октября из-за неопознанных дронов приостанавливали работу международного аэропорта Мюнхена. Тогда канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Россия может быть причастна к инциденту. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия до сих пор не установила, кто подорвал газопроводы «Северный поток», и поспешно делает выводы по другому вопросу.

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