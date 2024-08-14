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Авиабазу НАТО в Германии оцепили из-за возможной диверсии

На базе Гайленкирхен в ФРГ расположены самолеты-разведчики НАТО.
Игнат Далакян 2024-08-14 16:10:53
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Globallookpress

В Германии закрыли авиабазу НАТО из-за подозрений в возможной диверсии. Об этом сообщает издание Sueddeutsche Zeitung.

В статье говорится, что инцидент произошел в Гайленкирхене, где базируются самолеты-разведчики Североатлантического альянса. Власти на данный момент расследуют возможный акт саботажа.

Тысячам работников рекомендовали не пить водопроводную воду, поскольку она может быть загрязнена. Газета отмечает, что казармы в результате инцидента также закрыты.

По неподтвержденной информации, подозрения в диверсии усилились в связи с закрытием казарм Бундесвера в кельнском районе Ван.

Ранее в Германии передумали чтить память офицеров, которые состояли в СС. Немецкое оборонное ведомство отозвало список с данными 40 тысяч военнослужащих вермахта.

#НАТО #Германия #Диверсия #Авиабаза #ФРГ #казармы #база нато
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