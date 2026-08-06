Корвет «Гремящий» выполнил удар «Калибром» по цели на Камчатке

Экипаж корвета «Гремящий» провел стрельбу по береговой цели с использованием крылатой ракеты «Калибр». Боевое упражнение было выполнено в акватории Авачинского залива в ходе учений в условиях сложного радиоэлектронного противодействия.

Ракета успешно поразила цель на полигоне «Кура», расположенном в Камчатском крае. Дальность полета составила около 1300 километров.

Для обеспечения безопасности судоходства и полетов авиации район проведения стрельб были закрыт. Безопасность обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота.

На Тихоокеанском флоте проходят учения по защите морских рубежей, островных территорий и прибрежных зон Дальнего Востока России. Маневры проводятся в двустороннем формате под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. Эти учения станут ключевым мероприятием оперативной и боевой подготовки ВМФ в 2026 году.

Маневры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и северо-западной части Тихого океана. В них примут участие около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации Тихоокеанского флота, а также более 13 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.