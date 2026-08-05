Моряки ТОФ рассказали, как за их учениями следят из США и Японии

Платформа ангара поднимается. На ней - палубный вертолет Ка-27. На вертолетной палубе в этот момент матросы раскладывают канатную сетку, которая не дает машине соскочить при взлете или посадке. Откидывают борта, чтобы не было никаких препятствий. Дальше - предполетная проверка. Все системы в порядке, и в назначенное время диспетчер дает добро на взлет.

В воздух поднялась вся авиация группы кораблей Тихоокеанского флота, задействованных в учениях, для разведки. За действиями наших моряков пристально следят и Япония, и США.

Наша авиагруппа поднялась для поиска подводных лодок. Мы идем прямо на пролив Лаперуза - в этом месте, как правило, с ними и сталкиваются. Искать их будут при помощи гидроакустических сонаров, которые спускают прямо в воду.

Подводных лодок обнаружено не было, но авиацию Штаты все-таки подняли: это самолет-разведчик типа «Орион». Со слов вертолетчиков, они уже привыкли к внезапным гостям. «Орионы» предпочитают держаться на почтительном расстоянии, избегая опасных ситуаций.

«Сегодня отрабатывали взлет с палубы корабля, далее - выход в назначенную точку для ведения разведки кораблей и судов в море. Ка-27 - машина очень хорошая, она предназначена у нас именно для корабельного базирования, выхода в море», - рассказывает штурман большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» Антон Курочкин.

Можно сказать, такие вылеты - тренировка для летного состава. И занятия проходят не только в воздухе, но и на самих кораблях. Каждый день - учебные тревоги. Постоянно отрабатывается противодействие дронам.

На «Адмирале Пантелееве» созданы группы противороботной защиты. На их вооружении есть все: от полуавтоматических гладкоствольных ружей, зарекомендовавших себя на СВО, до тяжелых пулеметов - для борьбы с безэкипажными катерами.

«В случае обнаружения, если я заметил его довольно-таки далеко, я делаю доклад на ГКП. В случае, если дрон уже слишком близко - я включаю станцию РЭБ и веду огонь», - объясняет специалист противороботной защиты Сергей Яременко.

Работа всех подразделений корабля координируется на главном командном пункте. Здесь же и выстраивается маршрут. Курс меняется постоянно: учения были объявлены внезапно.

«Основная сложность работы, скажем так, связана с интенсивностью маневров. Все меняется довольно быстро в море. Моя работа складывается, в основном, из расчетов безопасности плавания, при переходе, простым языком, из одной точки в другую. В соответствии с руководящими документами, соблюдением всех мер безопасности, дабы исключить посадку корабля на мель, столкновений», - рассказывает командир штурманской боевой части Александр Шилко.

По легенде Тихоокеанский флот отражает внезапную атаку условного противника. Наша цель - защитить Курильские острова, отбить десант и нанести ракетные удары по авианосным соединениям, предотвратив любое продвижение противника на этом театре боевых действий.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.