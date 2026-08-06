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В России изменят оформление билетов на проезд в общественном транспорте

С сентября в билетах на проезд в общественном транспорте будет содержаться определенный перечень информации.
Анастасия Митина 06-08-2026 04:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России билеты на проезд в общественном транспорте получат стандартизированное оформление с 1 сентября. Об этом сообщила член общественного совета при Министерстве транспорта Кира Доросева.

«С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в приказ Минтранса, которые стандартизируют транспортные билеты и сопутствующие документы», - рассказала она РИА Новости.

Доросеева отметила, что речь идет о юридической ясности и защите прав пассажиров, а не про красоту оформления. Так, во всех билетах будут отражаться реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь, а также заказа-наряда для перевозок по заказу.

Теперь документ будет подтверждать факт покупки услуги и условия перевозки. Это поможет сократить количество «серых» билетов.

Ранее сообщалось, что Минтранспорта утвердило приказ о действии с 1 сентября обновленных правил перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Отмечалось, что одним из основных нововведений станет возможность оплачивать проезд и проходить посадку с использованием технологии NFC.

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