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Новые правила перевозки пассажиров начнут действовать в России с сентября

Одним из основных нововведений станет возможность оплачивать проезд и проходить посадку с использованием технологии NFC.
Тимур Юсупов 01-08-2026 17:38
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Соответствующий приказ утвердило Министерство транспорта.

Одним из основных нововведений станет возможность оплачивать проезд и проходить посадку с использованием технологии NFC. Однако воспользоваться этой функцией пассажиры смогут только в том случае, если перевозчик оборудовал транспорт необходимыми техническими средствами.

Кроме того, новые правила предусматривают возможность оформления билетов и посадки с помощью государственной биометрической системы. Использование такого способа идентификации также будет зависеть от технической готовности перевозчика.

Обновленные требования распространяются на перевозки автомобильным транспортом, включая такси, а также на городской наземный электрический транспорт.

Ранее Минтранс обязал аэропорты выделить места для выгула собак. Новое правило будет распространяться только на собак-проводников, сопровождающих пассажиров с инвалидностью по зрению.

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