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Лантратова заявила о подготовке РФ и Украиной новых обменов военнопленными

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова подчеркнула, что стороны ведут переговоры и проработку списков.
Анастасия Митина 06-08-2026 01:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия и Украина готовят новые обмены военнопленными, но в целях безопасности их даты не раскрываются. Об этом рассказала Zvezdanews уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Эта работа не прекращается, новые обмены готовятся, даты мы не называем. Пока человека физически не привезли, он не перешел границу и не остался в безопасности, может измениться очень многое. Продолжаем переговоры, проработку списков, делаем все возможное, чтобы наши ребята вернулись домой», - уточнила она.

Лантратова добавила, что за июнь также удалось установить судьбу 90 российских военнослужащих. Она отметила, что за последнее время состоялись три крупных обмена, благодаря которым домой вернулись 550 наших ребят.

По ее словам, с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом поддерживается постоянный рабочий контакт. Уполномоченные встречаются лично и по видеосвязи, а также постоянно обмениваются информацией.

Напомним, что предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 26 июня. Он прошел по формуле «160 на 160». Тогда взамен российских военнослужащих украинская сторона получила 160 военнопленных из ВСУ.

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