Марокканские мигранты продвигаются глубже в Евросоюз, чтобы поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйн за ее политику. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Дружественные марокканские мигранты продвигаются глубже в ЕС лишь для того, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее проиммигрантскую политику», - написал он на своей странице в X.

Напомним, что до 40 тысяч мигрантов могли прорваться в испанскую Сеуту из Марокко. Этот кризис стал крупнейшим с 2021 года и вызвал критику правительства Испании. Также стало известно, что количество погибших среди мигрантов при попытке пересечь границу с Испанией достигло 67.

После произошедшего Италия в одностороннем порядке ограничила действие Шенгенского соглашения в отношении Испании. Также Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер допустил возможность временного ограничения действия Шенгенского соглашения в отношении Испании.