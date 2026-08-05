МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев назвал причину продвижения мигрантов из Марокко вглубь ЕС

Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС из-за проиммигрантской политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Анастасия Митина 05-08-2026 02:55
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Марокканские мигранты продвигаются глубже в Евросоюз, чтобы поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйн за ее политику. Об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Дружественные марокканские мигранты продвигаются глубже в ЕС лишь для того, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее проиммигрантскую политику», - написал он на своей странице в X.

Напомним, что до 40 тысяч мигрантов могли прорваться в испанскую Сеуту из Марокко. Этот кризис стал крупнейшим с 2021 года и вызвал критику правительства Испании. Также стало известно, что количество погибших среди мигрантов при попытке пересечь границу с Испанией достигло 67.

После произошедшего Италия в одностороннем порядке ограничила действие Шенгенского соглашения в отношении Испании. Также Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер допустил возможность временного ограничения действия Шенгенского соглашения в отношении Испании.

#в стране и мире #испания #мигранты #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Еврокомиссия #Кирилл Дмитриев #Дмитриев #сеута #марокканские мигранты
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 