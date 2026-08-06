В Башкирии пенсионерку оштрафовали за нетрезвое вождение мотоцикла

В Башкирии пенсионерку-байкершу оштрафовали за вождение в пьяном виде. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики в своих социальных сетях.

Уточняется, что поздно вечером в селе Кузьминовка Федоровского района сотрудники Госавтоинспеции остановили мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5» с коляской. За рулем находилась 60-летняя жительница Салавата, имевшая явные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование показало наличие 0,222 мг/л алкоголя, что является нарушением установленной законом нормы. За управление транспортом в состоянии опьянения в отношении пенсионерки составили административный протокол.

Помимо этого, оказалось, что легендарный советский мотоцикл не был зарегистрирован. Также женщина управляла им без шлема и страховки. По вышеназванным фактам ее также привлекли к ответственности. Мотоцикл был задержан и помещен на специализированную стоянку.

Отмечается, что у пенсионерки имелось водительское удостоверение соответствующей категории. Но, как отметили в госавтоинспекции, из-за грубого нарушения правил дорожного движения ее поездка на дачу безнадежно испорчена, а возвращение права управлять мототранспортом откладывается на долгие месяцы.

В мае этого года Госдума упростила порядок отстранения от управления нетрезвых водителей. Сейчас при выявлении предположительно нетрезвого водителя полицейским требуется оформить большое количество протоколов и актов. Инициатива предлагает сократить их количество, что позволит сэкономить примерно 33,6 тысячи рабочих часов в год. Помимо этого, сократятся финансовые затраты, которые необходимы для приобретения бланков.