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Иран и Оман договорились об открытии Ормузского пролива

Договоренность рассчитана на 60 дней, за судоходство в проливе не будет взиматься плата.
Сергей Дьячкин 06-08-2026 12:39
© Фото: Wang Qiang, XinHua, Global Look Press

Иран и Оман договорились об открытии судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath, ссылаясь на источники.

По данным источников, о достижении соглашения будет объявлено в ближайшие дни. Оно должно получить одобрение Высшего совета национальной безопасности Ирана. Договоренность рассчитана на 60 дней. Она направлена на открытие судоходства без взимания платы. Суда, входящие в пролив, будут использовать маршрут, ближайший к Ирану, выходящие - к Оману.

Отмечается, что страны региона также могут принять участие в разминировании пролива и обеспечении мер для возобновления судоходства. Также источники сообщают, что после утверждения Ормузского соглашения стороны вернутся к Исламабадскому.

Ранее сообщалось, что Исламская Республика сохранит особый режим прохода российских судов через Ормузский пролив. Посол Ирана в Москве Казем Джалали подчеркнул, что для дружественных стран действует и будет действовать особый режим.

До этого главы МИД Ирана и Омана обсудили вопросы обеспечения безопасности мореплавания и движения торговых судов в Ормузском проливе и Персидском заливе. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи особо отметил важность обеспечения безопасности судоходства. Также главы дипломатических ведомств обсудили региональное сотрудничество и механизмы для предотвращения эскалации и установления мира, стабильности и безопасности в регионе. Поводом для телефонного разговора стало возобновление США ударов по Ирану.

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