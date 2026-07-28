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Иран сохранит особый режим прохода российских судов через Ормуз

По словам посла Исламской Республики в Москве, такой режим распространяется на дружественные Тегерану страны.
Вероника Левшина 28-07-2026 08:26
© Фото: Ahmad Halabisaz, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Иран сохранит особый режим прохода российских судов через Ормузский пролив. Об этом ТАСС сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

«Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», - подчеркнул Джалали.

Ранее главы МИД Ирана и Омана обсудили вопросы обеспечения безопасности мореплавания и движения торговых судов в Ормузском проливе и Персидском заливе. Министры поддержали важность предотвращения эскалации и установления мира, стабильности и безопасности в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран обратился к Вашингтону с предложением провести переговоры. По словам американского лидера, Соединенные Штаты готовы к встрече.

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