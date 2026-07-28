Иран сохранит особый режим прохода российских судов через Ормуз

Иран сохранит особый режим прохода российских судов через Ормузский пролив. Об этом ТАСС сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

«Естественно, для дружественных стран действует и будет действовать особый режим», - подчеркнул Джалали.

Ранее главы МИД Ирана и Омана обсудили вопросы обеспечения безопасности мореплавания и движения торговых судов в Ормузском проливе и Персидском заливе. Министры поддержали важность предотвращения эскалации и установления мира, стабильности и безопасности в регионе.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран обратился к Вашингтону с предложением провести переговоры. По словам американского лидера, Соединенные Штаты готовы к встрече.