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Беспилотники уничтожили украинских дроноводов под Алексеево-Дружковкой

В результате попадания нескольких российских дронов украинские пункты управления беспилотниками были ликвидированы вместе с личным составом и оборудованием
06-08-2026 12:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Юг» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в районе Алексеево-Дружковки в Краматорском районе. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.

По данным ведомства, позиции украинских операторов удалось выявить во время воздушной разведки. Российские военнослужащие обнаружили укрытия, откуда велось управление беспилотниками, по взлетам и посадкам квадрокоптеров.

После получения координат по целям нанесли серию ударов. На опубликованных кадрах показаны момент обнаружения объекта, попадание дрона и последствия атаки.

В Минобороны сообщили, что в результате ударов пункты управления БПЛА были уничтожены вместе с находившимися там личным составом и оборудованием. Это позволило снизить возможности украинских подразделений по ведению разведки и применению беспилотников на данном участке фронта.

Ранее расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразили пункты управления БПЛА и ликвидировали личный состав ВСУ на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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