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В США вывели собак, которые не вызывают аллергию

Реакцию у человека вызывают белки, содержащиеся в слюне, частицах кожи и выделениях животных.
Гоар Хачатурян 06-08-2026 11:47
© Фото: Caroline Brinkmann, imageBROKER.com, Global Look Press

Американская биотехнологическая компания Kindred Companion Sciences сообщила о рождении первых собак с измененным геномом, созданных для снижения риска аллергической реакции у людей. Для работы ученые использовали технологию редактирования генов CRISPR-Cas9.

Исследователи модифицировали участки ДНК, отвечающие за выборку белка Can f 1, который считается одним из главных аллергенов, связанных с собаками. Эксперимент проводится на биглях.

Первыми животными с измененным геном стали два бигля, появившиеся на свет в сентябре 2024 года. По данным компании, генетические изменения не повлияли на их рост, развитие и общее состояние здоровья.

При этом технология пока остается экспериментальной. Она еще не получила одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), поэтому такие собаки пока не могут стать частью массовой практики.

Ранее сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова рассказала, что вуз разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. С ее слов, ученые также создали тест-систему «Аллергочип РФ», с помощью которой можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам.

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