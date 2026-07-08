МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России появятся первые вакцины от аллергии на кошек и собак

Также в нашей стране уже создали тест-систему «Аллергочип РФ», с помощью которой можно определить индивидуальную чувствительность к аллергенам.
Виктория Бокий 08-07-2026 22:30
© Фото: IMAGO Wolfgang, Maria Weber, Globallookpress

Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Об этом рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова в интервью, опубликованном на сайте вуза.

«Сейчас команда сеченовских ученых разрабатывает АСИТ (аллерген-специфическую иммунотерапию) нового поколения — более безопасную и эффективную. Это наш первый масштабный проект, который я уже упоминала, — вакцина от аллергии на кошек», - заявила специалист.

Со слов Рябовой, ученые также создали тест-систему «Аллергочип РФ». С помощью его можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам.

«В составе аллергочипа — аллергокомпоненты пищевых, пыльцевых, эпидермальных источников, аллергены животных, домашней пыли, плесневых грибов и насекомых, для каждого региона страны свой набор», - добавила врач.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в разговоре со «Звездой» рассказал, как аллергикам завести питомца и не навредить своему здоровью. Он порекомендовал заводить хладнокровных животных, например, черепах, хамелеонов и других рептилий. Если речь идет о собаках и кошках, то контакты с ними лучше свести до минимума.

#аллергия #вакцина #врач #кошки #собаки #Сеченовский университет #аллерголог-иммунолог
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 