В России появятся первые вакцины от аллергии на кошек и собак

Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Об этом рассказала сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова в интервью, опубликованном на сайте вуза.

«Сейчас команда сеченовских ученых разрабатывает АСИТ (аллерген-специфическую иммунотерапию) нового поколения — более безопасную и эффективную. Это наш первый масштабный проект, который я уже упоминала, — вакцина от аллергии на кошек», - заявила специалист.

Со слов Рябовой, ученые также создали тест-систему «Аллергочип РФ». С помощью его можно определить повышенную индивидуальную чувствительность к более чем 120 аллергенам.

«В составе аллергочипа — аллергокомпоненты пищевых, пыльцевых, эпидермальных источников, аллергены животных, домашней пыли, плесневых грибов и насекомых, для каждого региона страны свой набор», - добавила врач.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный в разговоре со «Звездой» рассказал, как аллергикам завести питомца и не навредить своему здоровью. Он порекомендовал заводить хладнокровных животных, например, черепах, хамелеонов и других рептилий. Если речь идет о собаках и кошках, то контакты с ними лучше свести до минимума.